29 de setembro de 2025
FLAGRANTE NA RODOVIA

Pistola 9mm e haxixe são apreendidos na Bauru-Marília

Por Mateus Ferreira | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, com 13 munições
Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, com 13 munições

Duas pessoas foram presas por porte ilegal de arma e tráfico de drogas na tarde de domingo (28), na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-204), em Bauru. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu uma pistola Taurus calibre 9 milímetros, com 13 munições, e 8,2 kg de haxixe embalados em 74 invólucros, escondidos no tanque de combustível do veículo.

Segundo o Policiamento Rodoviário, a abordagem na Bauru-Marília, pouco à frente da Vila Dutra, foi feita em conjunto com a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em São Paulo (Ficco). A arma estava na cintura do motorista do veículo, que já tinha antecedente criminal por porte ilegal de arma de fogo. Ele estava acompanhado de um passageiro.

A ocorrência foi apresentada à Polícia Federal de Bauru, onde o flagrante foi ratificado.


Foram apreendidos 8,2 kg de haxixe em 74 invólucros (Foto: Divulgação/PM)

