Após mortes, intoxicação por bebida com metanol pode ser maior

Referência no auxílio a hospitais para diagnóstico e tratamento de casos de intoxicação, o Ciatox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica) de Campinas recebeu nove pedidos de atendimento neste mês de pacientes que possivelmente ingeriram metanol. O número em um curto espaço de tempo é considerado fora do padrão, especialmente pela forma como as vítimas ou seus parentes reportaram o contato com a substância nociva: em todos os casos há relatos de consumo de bebida alcoólica destilada.

Duas mortes foram confirmadas neste sábado (27) pelo CVS (Centro de Vigilância Sanitária) do estado de São Paulo. Ambas ocorreram neste mês, sendo uma na capital paulista e outra em São Bernardo do Campo. O serviço anota oficialmente seis casos de intoxicação confirmados desde junho no estado. Existem ainda outros dez sob investigação na cidade de São Paulo.

O número de pessoas intoxicadas, porém, pode estar subdimensionado, afirma Camila Carbone Prado, médica-assistente do Ciatox de Campinas, que tem atuado nas ocorrências. Ela afirma que, antes do crescimento abrupto das últimas semanas, apenas alguns casos isolados chegavam ao serviço e costumavam ser de pessoas em situação de rua que consumiram etanol contaminado, comprado em postos de combustíveis.