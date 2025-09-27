Bauru: Operação Direção Segura tem 33 autuações, 4 por embriaguez

A "Operação Direção Segura Integrada" realizada pela Polícia Militar Rodoviária de forma simultânea com a "Operação Motocicletas", na tarde deste sábado (27), na base operacional da corporação, no quilômetro 338 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Bauru, resultou em 33 autuações, quatro delas por embriaguez ao volante.

De acordo com informações do Policiamento Rodoviário, a "Operação Direção Segura Integrada" visa promover a segurança no trânsito, reduzir o número de acidentes e salvar vidas, unindo esforços de diferentes instituições e órgãos de segurança pública.

No total, foram realizados 2.811 testes com etilômetro (bafômetro), que resultaram em 29 autuações por recusa, além de quatro autuações por dirigir sob a influência de bebida alcoólica. A ação contou com a parceria do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).