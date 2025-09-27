Bauru: concreto é quebrado e fiação é furtada no piso do Calçadão

Entre a noite de sexta-feira (26) e madrugada deste sábado (27), ladrões estouraram caixas de concreto que abrigam fiações elétricas na quadra 1 do Calçadão da Batista de Carvalho, no Centro de Bauru, para furtar os materiais. A administração não esclareceu se algum boletim de ocorrência (BO) foi registrado.

Segundo comerciantes da região ouvidos pela reportagem, a instalação da fiação havia sido finalizada na sexta-feira, quando também ocorreram testes para verificar o funcionamento do sistema de iluminação do calçadão revitalizado.

Pela manhã, os comerciantes se depararam com três caixas de concreto estouradas e toda a fiação elétrica que, conforme apurado pela reportagem, acenderia as luminárias ornamentais retirada por ladrões. Nenhum suspeito foi localizado.