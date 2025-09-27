27 de setembro de 2025
COM PEÇAS DE COBRE

Flagrado por câmeras, homem é preso após furtar escola em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Militar/Divulgação
Material furtado havia sido retirado do sistema de ar condicionado da escola estadual
Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (27), após ser flagrado por sistema de monitoramento furtando barras de cobre de um aparelho de ar condicionado instalado em uma escola estadual localizada na rua Dr. Antônio Xavier de Mendonça, na Vila Santa Tereza, em Bauru.

Segundo registro policial, por volta das 8h35, policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores que estavam em patrulhamento foram acionados para atender um furto no estabelecimento de ensino.

Quando seguia para o local, a equipe avistou o suspeito na alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, próximo a uma padaria, e viu o momento em que ele tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o em um jardim.

Na abordagem, foi constatado que o material descartado tratava-se de duas barras de cobre subtraídas do sistema de ar-condicionado da escola. O homem, já conhecido pela prática de furtos no mesmo local, admitiu a ação.

A direção da unidade escolar reconheceu o material e confirmou o furto e a Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia. O suspeito foi preso em flagrante e levado ao plantão policial, onde permaneceu à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.

