Flagrado por câmeras, homem é preso após furtar escola em Bauru

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na manhã deste sábado (27), após ser flagrado por sistema de monitoramento furtando barras de cobre de um aparelho de ar condicionado instalado em uma escola estadual localizada na rua Dr. Antônio Xavier de Mendonça, na Vila Santa Tereza, em Bauru.

Segundo registro policial, por volta das 8h35, policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores que estavam em patrulhamento foram acionados para atender um furto no estabelecimento de ensino.

Quando seguia para o local, a equipe avistou o suspeito na alameda Doutor Octávio Pinheiro Brisolla, próximo a uma padaria, e viu o momento em que ele tentou se desfazer de um objeto, arremessando-o em um jardim.