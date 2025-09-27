27 de setembro de 2025
NA LINHA FÉRREA

De tudo um pouco: homem é preso com 'mix' de drogas em Bauru

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Indiciado confessou que pretendia revender a droga
Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na tarde desta quinta-feira (25), no Parque das Nações, em Bauru, com um verdadeiro “mix” de entorpecentes no bolso: cocaína, crack e maconha.

De acordo com o boletim de ocorrência, policiais militares faziam patrulhamento próximo à linha férrea do bairro quando flagraram o suspeito entregando algo a outro homem em atitude considerada suspeita. A dupla foi abordada, e com o suspeito os policiais encontraram 12 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, seis porções de maconha, além de um celular, um relógio e R$ 10 em dinheiro.

Ainda segundo a ocorrência, o homem confessou que pretendia revender os entorpecentes. Uma testemunha que estava no local também declarou à PM que havia ido até ali para comprar droga com o suspeito.

O material apreendido foi encaminhado à perícia, que confirmou a natureza ilícita das substâncias. O homem foi preso e permanece à disposição da Justiça.

