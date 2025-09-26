Comerciantes de avenida em Bauru sofrem com furtos em série

Uma série de furtos em estabelecimentos comerciais situados na avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das principais da Zona Sul de Bauru, tem tirado o sono de lojistas e funcionários, que vêm trabalhando com medo nas últimas semanas. Os crimes ocorrem prioritariamente no período noturno, mas, segundo eles, há registros também em plena luz do dia. Os mais antigos no local dizem que nunca viram uma sequência de delitos tão intensa como a atual.

De acordo com Lucijane Moraes, proprietária de um comércio que aluga máquinas para obras da construção civil, seu estabelecimento foi alvo de criminosos na noite desta quinta-feira (25).

“Todo dia a gente acorda assustada, achando que está sendo furtada. Temos que trabalhar com medo. Minha loja tem cerca, concertina e até alarme, mas parece que nada os impede. Os ladrões cortaram as cercas pela lateral do imóvel e entraram. Conseguiram ver tudo o que havia lá dentro, mas fugiram quando o alarme disparou. E eles devem ter visto onde ele fica. Então, eu tenho que mexer novamente aqui para que não voltem”, comentou a comerciante.