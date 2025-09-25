O amor num voo de chocolate

Aceita um chocolate? Era a moça do lado, companheira de voo. Confuso, disse não, depois, sim. Não era bonita, feia também não. Chocolate pra mim é música, ela disse, é dança, atiça a minha alma, mexe com o meu corpo. Trincou a barra nos dentes, sorriu, pronto já estou dançando. Eu sou Maria. Eu sou José. Essa imagem do corpo dançando me fisgara. Maria, respondi, nada me faz mais feliz do que dançar salsa cubana.

Que coincidência, José, a linguagem dos tambores cubanos é caliente, me enfeitiça. Fui fisgado outra vez, agora pela palavra "linguagem". Você usou a palavra exata, Maria, tudo é "linguagem": a poesia, os tambores, o corpo, as águas, o amor... A beleza escreve e grita em tudo, mas, infelizmente, poucos têm olhos de ler. Fiquei vaidoso, acreditando ter dito algo poético, até filosófico.

Desculpe-me, José, penso diferente. Antes da linguagem, é preciso ter música na alma. Primeiro a música, só depois a linguagem. Enquanto ela falava, a beleza, que nela eu desconhecia, aflorava e a iluminava. Maria era linda, era música, era corpo dançante, era salsa, era chocolate.