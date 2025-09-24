Baep prende em Bauru ladrão condenado a 8 anos de prisão

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) retiraram de circulação, nesta terça-feira (23), em Bauru, um homem condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo crime de roubo. Ele já havia sido sentenciado e estava foragido.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a abordagem foi feita na rua Benevenuto Tiritan, próximo à avenida Comendador José da Silva Martha, na região da Vila Serrão. A equipe avistou o homem de 41 anos e realizou a revista. Nada de ilícito foi encontrado, mas, na consulta criminal, constatou-se que ele possuía antecedentes e havia um mandado judicial em aberto.

O condenado foi levado ao Plantão Policial de Bauru e, em seguida, encaminhado a um dos presídios da região.