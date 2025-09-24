25 de setembro de 2025
ESTAVA FORAGIDO

Baep prende em Bauru ladrão condenado a 8 anos de prisão

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Viatura da sede do Baep, em Bauru
Viatura da sede do Baep, em Bauru

Policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) retiraram de circulação, nesta terça-feira (23), em Bauru, um homem condenado a 8 anos e 9 meses de prisão pelo crime de roubo. Ele já havia sido sentenciado e estava foragido.

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a abordagem foi feita na rua Benevenuto Tiritan, próximo à avenida Comendador José da Silva Martha, na região da Vila Serrão. A equipe avistou o homem de 41 anos e realizou a revista. Nada de ilícito foi encontrado, mas, na consulta criminal, constatou-se que ele possuía antecedentes e havia um mandado judicial em aberto.

O condenado foi levado ao Plantão Policial de Bauru e, em seguida, encaminhado a um dos presídios da região.

