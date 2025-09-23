Baep apreende armas, inclusive uma usada na 1.ª Guerra Mundial

Por meio de uma denúncia, policiais militares do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) apreenderam, nesta segunda-feira (22), na chácara de um homem de 77 anos, em Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), uma coleção de armas que estava sob sua posse desde a década de70. Ao todo, foram recolhidas oito armas de diferentes épocas. Entre elas, estão uma Carabina Winchester Modelo 1892 Short Calibre .44, usada pela Marinha Real Britânica na 1.ª Guerra Mundial (1914-1918).

Integram ainda a relação uma pistola Mauser calibre 7.63 (modelo de 1908), utilizada por vários países, inclusive pelo Exército Alemão; um revólver Smith & Wesson calibre .38 (fabricado em 1890); um revólver Colt Pocket calibre .32; uma pistola Taurus calibre 7.65 (do século 20); uma espingarda Urko calibre .22; uma carabina calibre .28 de dois canos (sem marca aparente) e uma CBC 605 calibre .36. Também foram apreendidas 44 munições intactas de diferentes calibres.

Segundo o Baep, quando a equipe chegou à chácara, o dono permitiu a entrada dos policiais e indicou que a coleção estava armazenada em um dos quartos de hóspedes. Todas as armas possuíam numeração de fábrica, porém nenhuma delas estava acompanhada da documentação atualizada exigida por lei. A última renovação da licença ocorreu em 1983, conforme o boletim de ocorrência (BO).