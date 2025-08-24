Tangarás vence Boca Juniors e assume a liderança da Copa Semel

A 4.ª rodada da Copa Semel 2025 foi encerrada neste domingo (24) com dois jogos disputados no campo do Mirante Ferroviário, movimentando a manhã esportiva no Jardim Guadalajara, em Bauru.
No primeiro jogo do dia, o Unidos do Tangarás enfrentou o Boca Juniors, lanterna da competição. Uma simples vitória colocaria o time do Jardim Tangarás na liderança geral — e ela veio com sobras. O jogo foi amplamente dominado pelo Tangarás, que encerrou o primeiro tempo com o placar de 7 a 0. Na segunda etapa, a equipe ainda marcou mais um gol, fechando o confronto em 8 a 0. Com a goleada, o Unidos do Tangarás assumiu a liderança geral da Copa Semel.
Na sequência, Geisel e Luziana se enfrentaram. A equipe do Geisel precisava vencer e torcer por um tropeço do Tangarás para alcançar à liderança geral do campeonato. Apesar da vitória por 3 a 1, o triunfo do Tangarás impediu a ultrapassagem e o Geisel terminou a rodada na vice-liderança.
A 4.ª rodada teve início no domingo anterior (17) e contou com seis partidas. No estádio Edmundo Coube, Ouro Verde e Comercial empataram por 2 a 2. O Redentor venceu o Complexo Mary Dota por 2 a 0. Já no estádio Galvão de Moura, o Parquinho derrotou o Unidos do Tangarás por 4 a 1 e o 100% Gasparini venceu o Unidos do Jardim Prudência por 4 a 0. No Mirante Ferroviário, Independência e Oriente reeditaram a final da temporada passada, com empate por 2 a 2. Por fim, o Beija-Flor venceu o Mulekadinha da Baixada por 1 a 0.
A 5.ª rodada começará no próximo domingo (31). O JCNET faz a cobertura completa da Copa Semel 2025.