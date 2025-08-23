24 de agosto de 2025
FUTEBOL AMADOR

Classificação e resultados da 19ª Copa Golden Master 2025

Por Douglas Willian | da Redação
19ª Copa Golden Master - Classificação e Jogos

Classificação P J V E D GP GC SG
1  BARCELONA 3 1 1 0 0 6 0 6
2  100% GASPARINI 3 1 1 0 0 6 0 6
3  INDEPENDÊNCIA 3 1 1 0 0 5 0 5
4  GEISEL 3 1 1 0 0 2 0 2
5  GORDINHOS 3 1 1 0 0 2 1 1
6  UNIDOS DA VILLA 3 1 1 0 0 2 1 1
7  REDENTOR 0 0 0 0 0 0 0 0
8  UNIÃO OCTÁVIO RASI 0 0 0 0 0 0 0 0
9  VITÓRIA 0 1 0 0 1 1 2 -1
10  ESTRELA FM/BOCA JUNIORS 0 1 0 0 1 1 2 -1
11  REAL MADRID 0 1 0 0 1 0 2 -2
12  PAULISTANO 0 1 0 0 1 0 5 -5
13  C.S.A 0 1 0 0 1 0 6 -6
14  SANTOS 0 1 0 0 1 0 6 -6
Legenda:
P=Pontos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols

