Classificação e resultados da 19ª Copa Golden Master 2025

19ª Copa Golden Master - Classificação e Jogos
|Classificação
|P
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1 BARCELONA
|3
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|2 100% GASPARINI
|3
|1
|1
|0
|0
|6
|0
|6
|3 INDEPENDÊNCIA
|3
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|4 GEISEL
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|2
|5 GORDINHOS
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|6 UNIDOS DA VILLA
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|7 REDENTOR
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8 UNIÃO OCTÁVIO RASI
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9 VITÓRIA
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|10 ESTRELA FM/BOCA JUNIORS
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|2
|-1
|11 REAL MADRID
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|12 PAULISTANO
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|5
|-5
|13 C.S.A
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
|14 SANTOS
|0
|1
|0
|0
|1
|0
|6
|-6
P=Pontos; J=Jogos; V=Vitórias; E=Empates; D=Derrotas; GP=Gols Pró; GC=Gols Contra; SG=Saldo de Gols
Jogos e resultados 1ª rodada
23/08/2025 - 13:10 UNIDOS DA VILLAUNIDOS DA VILLA 2 x 1 ESTRELA FM/BOCA JUNIORSESTRELA FM/BOCA JUNIORS ESTÁDIO EDMUNDO COUBE - JARDIM ARARUNA
23/08/2025 - 15:10 SANTOSSANTOS 0 x 6 BARCELONABARCELONA ESTÁDIO EDMUNDO COUBE - JARDIM ARARUNA
23/08/2025 - 13:10 C.S.AC.S.A 0 x 6 100% GASPARINI100% GASPARINI ESTÁDIO GALVÃO DE MOURA - NUCLEO GASPARINI
23/08/2025 - 15:10 GORDINHOSGORDINHOS 2 x 1 VITÓRIAVITÓRIA ESTÁDIO GALVÃO DE MOURA - NUCLEO GASPARINI
23/08/2025 - 13:10 PAULISTANOPAULISTANO 0 x 5 INDEPENDÊNCIAINDEPENDÊNCIA ESTÁDIO NELSON REGINATO DO CANTO - JARDIM REDENTOR
23/08/2025 - 15:10 GEISELGEISEL 2 x 0 REAL MADRIDREAL MADRID ESTÁDIO NELSON REGINATO DO CANTO - JARDIM REDENTOR