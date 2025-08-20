20 de agosto - Dia do Maçon

Quando o cidadão comum, sendo livre e de bons costumes, resolve se tornar maçon, deve ter plena consciência que deverá dedicar-se ao seu aprimoramento moral, cuja busca dos conhecimentos maçônicos sejam sempre convertidos em ações que promovam o engrandecimento, o progresso e o bem-estar da sociedade.

Na sua iniciação, ao final de um belo e inspirador ritual, o novo maçon recebe seu avental de Aprendiz, símbolo de trabalho, que o acompanhará para sempre, numa vida laboriosa e ativa a partir de então, se comprometendo mediante juramento com as mãos sobre o Livro Sagrado a praticar a solidariedade humana, amparando a todos, sem qualquer ostentação, vaidade ou orgulho, mas sim com a verdadeira humildade que floresce em seu coração. Essa solidariedade praticada com total despendimento é o melhor exercício da filantropia que, por sua vez, é o gênero do qual a caridade se expressa.

O maçon compreende perfeitamente que a Ordem a qual pertence, em seu sentido mais amplo, é um sistema de moralidade ético-social norteada por uma filosofia de vida de caráter simples, incorporando um humanismo ativo erigindo grandes templos à virtude e ao mesmo tempo soterrando todo vício que possa subjugar o homem. A Maçonaria exige de seus membros a sanidade em vez da santidade; é tolerante, mas não indiferente; busca a verdade, mas não a define como única e infalível; incentiva seus adeptos a pensarem, mas não lhes direciona a reflexão individual, condena e despreza o desconhecimento, mas não reprova nem desrespeita o ignorante. Proclama a liberdade política sem qualquer plataforma que não seja aquela pautada nos ideais de Liberdade, Igualdade e Fraternidade. E, mais ainda. Ela consagra o máximo respeito à liberdade de consciência, de pensamento e de ações, mas rechaça a regalia de se obedecer a indiferença, os maus costumes, as práticas desonestas e outros atos que possam significar a subordinação aos caprichos e à covardia.