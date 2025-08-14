Inflação comportada: cairá a taxa de juros?

A inflação oficial brasileira, medida pelo IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), subiu 0,26% em julho, acumulando 5,23% nos últimos 12 meses. O resultado veio abaixo da projeção de 0,36% do mercado, o que abriu espaço para especulações sobre o futuro da taxa básica de juros.

Atualmente, a Selic está em 15% ao ano. Até então, a mediana das projeções do mercado indicava que o Banco Central manteria esse nível até a virada do ano. Mas há espaço para cortes? A resposta exige olhar além da inflação.

A taxa real de juros — descontada a inflação — está próxima de 10 pontos percentuais, bem acima da chamada taxa neutra, que é aquela capaz de controlar a inflação sem travar a economia. No Brasil, estima-se que a taxa real neutra gire em torno de 4,5 pontos percentuais, o que equivaleria a uma Selic próxima de 10% ao ano, e não os atuais 15%.