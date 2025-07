O Espelho de Tolstói: o patriotismo 'Made in USA'

Em Guerra e Paz, obra monumental que desvendou a Rússia do início do século XIX, Liev Tolstói, com sua perspicácia inigualável, revelou o paradoxo de uma aristocracia espiritualmente estrangeira em sua própria terra. Aqueles nobres falavam francês, idolatravam Napoleão, alheios ao sangue e sofrimento de sua nação. Eram, na essência, colonizados por uma cultura que não lhes pertencia verdadeiramente, distantes da alma de seu povo. Essa elite usava uma máscara civilizatória para ocultar sua falência ética, simulava um cosmopolitismo que era, na verdade, provincianismo, e desprezava o popular, o camponês, o russo.

Hoje, séculos depois, essa observação ressoa com uma atualidade perturbadora no Brasil. Vivemos um paradoxo singular, uma verdadeira "jabuticaba" política, um patriotismo à brasileira: senadores, muitos deles militares e arautos da "pátria", apresentam-se contraditoriamente como anti-nacionalistas. São a extrema-direita - notadamente o bolsonarismo - que, embora se diga patriótica, ama a nação alheia. Adoram Donald Trump mais que Tiradentes, recitam "Deus, pátria e família" com sotaque de Miami e ostentam bandeiras estrangeiras, enquanto desprezam o Brasil real.

A semelhança com a caricatura tolstoiana é brutal. Sob uma retórica de "patriotismo", essa elite brasileira demonstra profundo desprezo por tudo que é nacional. Deturpam o conceito de "família" para agendas excludentes; invocam "Deus" para fins políticos; e usam o termo "pátria" para justificar a submissão a interesses geopolíticos estrangeiros, sacrificando a própria soberania. Sua "liberdade" é o direito de pisar no outro. Aplaudem o golpismo americano - o trumpismo em sua essência -, replicam a farsa de 6 de janeiro, e atacam instituições como o Supremo Tribunal Federal, chegando a bancar sanções contra seus ministros. Celebram a derrocada democrática de 8 de janeiro como um batismo restaurador.