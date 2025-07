Impactos já sentidos das tarifas americanas

A Federação da Indústria de Minas Gerais elaborou estudo apontando que o impacto no PIB brasileiro pode ser impactado negativamente em 2,21%, com estimativa de perda na ordem de R$ 175 bilhões.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Carnes (ABIEC) já houve retração de 60% nas vendas de carne bovina para os Estados Unidos. Já a Embraer estima o custo adicional anual de R$ 2 bilhões com as exportações de aviões, inviabilizando as vendas.

Enquanto os políticos avaliam com seus assessores de marketing ("marqueteiros) como tirar vantagem política do possível aumento de 50% nas tarifas americanas a partir de primeiro de agosto, o lado real da economia, onde a coisa acontece, já sente os reflexos dos cancelamentos e adiamentos de compras por parte dos players americanos.

Já foram impactas as vendas de tilápias, rochas ornamentais, suco de laranja, café, entre outros produtos e importantes setores da economia. Isso sem falar do aço, minério de ferro, celulose, entre outros.

Podem levantar a bandeira da Soberania Nacional, do uso disso para elevar a popularidade do presidente Lula, mas o fato é que os setores impactados já sentem no bolso a inércia brasileira na negociação comercial com os Estados Unidos, e já solicitam financiamentos subsidiados para suportarem a queda nas vendas.

Enquanto outros países já se sentaram com o presidente Trump para negociar, o Brasil prioriza os discursos de um nacionalismo que não nos leva a nada, a não ser reforçar a união dos países "progressistas", muitos deles, com regime totalitário.