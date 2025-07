No passado, com certeza também houve bons momentos, então não se perca nos lamentos.

As experiências do passado servem para moldar as ações e escolhas no presente e, por falar em presente, o próprio nome diz: é Presente que não venha com um nó e sim com aquele belo laço que abre espaço para o futuro que também se torna presente e, quem sabe, também um passado e que não seja rasgado.

A vida é um quebra-cabeça que une o passado, o presente e o futuro.