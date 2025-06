Operação contra tráfico mobiliza até helicóptero da Polícia Civil

Igaraçu do Tietê - Nesta sexta-feira (27), durante a operação Consortium, deflagrada pela Polícia Civil após investigações conduzidas pela Delegacia de Igaraçu do Tietê (71 quilômetros de Bauru) visando combater o tráfico de drogas na cidade, oito pessoas foram presas, três delas em flagrante, e porções de entorpecentes e uma arma de fogo foram apreendidas.

As diligências mobilizaram cerca de 80 policiais civis pertencentes à Delegacia Seccional de Jaú; DIG e Dise de Jaú, SIG de Jaú e delegacias de Barra Bonita, Bariri, Bocaina, Dois Córregos, Mineiros do Tietê, Boraceia, Itaju e Itapuí e contaram com apoio da Delegacia Seccional de Bauru, Deic/Bauru e também do helicóptero Pelicano SAT/DOPE.

De acordo com o delegado de Igaraçu do Tietê, Guilherme Henrique Gatto Correa, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 19 endereços de Igaraçu do Tietê, Barra Bonita e Bauru e mandados de prisões temporárias, todos relacionados aos crimes de tráfico de drogas, associação para tráfico de drogas e organização criminosa.