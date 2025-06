Engavetamento com 5 veículos deixa 4 feridos em Bauru; VÍDEO

Um engavetamento envolvendo cinco veículos deixou quatro pessoas levemente feridas no fim da tarde desta sexta-feira (27), em Bauru. As vítimas eram ocupantes dos carros envolvidos na ocorrência e não correm risco de morte.

As colisões em sequência foram registradas por volta das 17h na altura da quadra 38 da avenida Nações Unidas, no Jardim Contorno, no sentido Núcleo Geisel-Centro. As causas do engavetamento ainda não foram divulgadas pelas autoridades policiais.

Com lesões leves, as quatro vítimas foram socorridas por equipes do Samu e do Hospital Unimed Bauru e levadas à unidade hospitalar. O JCNET acompanha o caso.