Sabesp: contas já podem ser pagas via Pix e cartão

A Sabesp colocou em operação novo modelo de pagamento digital, com jornada mais simples e acessível. A novidade inclui o envio e quitação da fatura diretamente pelo WhatsApp, assim como a opção de pagamento pelo Pix, à vista, e com cartão de crédito, com parcelamento em até 24 vezes.

A novidade vale para todos os clientes da companhia e pode ser solicitada através dos canais de atendimento da Sabesp: pelo aplicativo "Sabesp Mobile", agência virtual (https://agenciavirtual.sabesp.com.br/), telefone 0800 055 0195 e WhatsApp (11) 3388-8000.

Além disso, há outra importante inovação: as equipes responsáveis por visitar as casas dos clientes com contas em atraso e risco de corte no fornecimento agora também atuarão como facilitadores para a regularização dos débitos.