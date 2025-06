Pego com droga, policial penal diz: 'devia para agiota de facção'

Segundo o boletim de ocorrência (BO), a descoberta ocorreu após um policial penal que trabalha na portaria da unidade prisional receber uma ligação anônima informando que seu colega de trabalho, que fazia escolta de preso em um hospital da cidade, entraria com drogas e celulares no local.

Um policial penal foi preso em flagrante, na tarde desta quinta-feira (26), em Bauru, após tentar entrar com droga e minicelulares no Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Eduardo de Oliveira Vianna" (CPP 2). Para o seu superior, o agente justificou que devia dinheiro para agiota de uma facção criminosa e que não viu outra forma de quitar o débito.

O diretor da unidade determinou a realização de revista no armário do policial penal e, durante as buscas, foram localizados dois tabletes de maconha, pesando 305 gramas, além de quatro minicelulares e dois aparelhos celulares convencionais no bolso da blusa que ele havia guardado.

Questionado, de acordo com o BO, o agente declarou que estava devendo para um agiota de uma facção e que não havia encontrado outra forma de saldar sua dívida. Ele foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante por tráfico de drogas e ingresso de telefone celular em presídio e ficou à disposição da Justiça aguardando a audiência de custódia.