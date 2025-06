Idosa atropelada tem alta após 47 dias internada na Santa Casa

Jaú - Nesta quinta-feira (26), após 47 dias de internação na Santa Casa de Jaú, a idosa de 63 anos que foi atropelada na manhã do dia 6 de abril por um circular após desembarcar do veículo na rua Rangel Pestana, no Centro, teve alta e pôde retornar para casa.

Conforme divulgado pelo JC na ocasião, Geni teve a perna esquerda atingida pela roda do coletivo após uma queda e foi socorrida com ferimentos graves. Na Santa Casa, recebeu os primeiros atendimentos e deu início a um longo processo de recuperação.

Nos primeiros dias, de acordo com o hospital, o estado de saúde da paciente exigiu cuidados intensivos. "Foram quatro dias na UTI", conta, em nota. Depois, ela permaneceu internada na enfermaria até a sua recuperação permitir a alta hospitalar.