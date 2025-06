Fase nova: Rafael lança videoclipe de álbum pop

O artista e produtor musical nascido em Bauru, Rafael, lançou, no último dia 12, o videoclipe do álbum pop "Rafael - RAFAEL (parte 1)", que marca uma nova era em sua trajetória artística. A produção já está disponível no YouTube e nas plataformas de streaming, com links disponíveis para acesso no site oficial rafaeloficial.com.

Com raízes no gospel, Rafael estreia sua primeira performance audiovisual no gênero pop. Produzido de forma independente, segundo o artista, o videoclipe reúne trechos das faixas do álbum, com destaque para coreografias e uma estética naturalista.

"Convidei um grupo de balé iniciante, mas com sangue nos olhos e vontade de viver da dança. Minha ideia foi dar visibilidade a pessoas pretas e ao grupo LGBTQIA . Também fizemos parceria com um brechó e vestimos uma coleção do lugar em apoio a moda sustentável", contou Rafael sobre os bastidores.