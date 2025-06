Emef Profª. Anna Ruiz integra 7ª Jornada de Educação Alimentar

A Emef Profª. Anna Ruiz, de Pederneiras (33 quilômetros de Bauru) está participando da 7ª Jornada de Educação Alimentar, com o objetivo de incentivar hábitos alimentares mais saudáveis entre os alunos. As professoras Caroline Moreto e Rosângela Frederice estão desenvolvendo uma série de ações com os estudantes dos primeiros anos, dentro do projeto Jornada Alimentar.

A iniciativa, que ocorre desde 2017 no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), é executada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC). O projeto é voltado para escolas públicas de educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de todo o País. As atividades da jornada estão programadas para ocorrer até setembro.

Durante este período os alunos participarão de palestra com nutricionista, entrevista com as merendeiras da escola, visitas à cozinha piloto e à horta do programa da agricultura familiar.