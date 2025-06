Homenagem ao doutor Tourinho

Sentou-se no seu escritório, coletou algumas jurisprudências, quando foi por volta das 12 horas o parecer jurídico estava pronto. Perguntei quanto tinha que pagar e ele quase me bateu, dizendo que aquilo era para um amigo e não tinha que falar em dinheiro. Assim era esse grande homem.

A decisão do TJM/SP foi inteiramente baseada no parecer jurídico do Dr. Tourinho, que, entre outras coisas, dizia que o Administrador que determinasse um novo concurso, com aprovados anteriormente, dentro do prazo de validade do anterior, deveria ser responsabilizado civil e criminalmente, de acordo vasta jurisprudência do STF. O TJM/SP não só nomeou os quatros primeiros, como prorrogou o concurso anterior por mais dois anos, para nomear o quinto aprovado, que no caso era eu.

Fiquei sete anos como Juiz de Direito Militar, de 1995 a 2001, dos quais quatro anos como juiz de Execuções criminais e corregedor da Justiça Militar no Estado.