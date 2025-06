AGU pede ao STF para evitar judicialização do roubo no INSS

Ah, o INSS — essa máquina de moer velhinhos e triturar dignidades com o selo oficial da República. Agora, a AGU, em um gesto quase comovente de bom senso burocrático, pede ao STF que os aposentados vítimas de fraude sejam ressarcidos sem precisar recorrer à Justiça. Um escândalo que grita: "Descobrimos que espancar idoso financeiro virou modelo de negócio no Brasil!"

Estamos falando de uma fraude bilionária, e a resposta é um pedido tímido e educado ao Supremo, como se estivéssemos lidando com um furto de chicletes no armazém do seu Zé. Enquanto isso, aposentados que viveram décadas sustentando o país com o lombo curvado e a espinha quebrada são assaltados em débito automático. Tudo muito moderno, muito digital — até o golpe.

Mas a cereja do bolo é o pedido para abrir crédito extraordinário fora do teto de gastos. Ou seja: quando é para banqueiro, tem "ajuste fiscal". Quando é para ressarcir quem foi roubado por esquemas dignos de máfia de rodoviária, aí vale tudo — desde que não atrapalhe a meta de superávit do Excel. Um cinismo contábil de fazer corar qualquer Chicago Boy com vergonha na cara (se é que existe tal criatura).