Homem morre em acidente envolvendo 2 ônibus de turismo de Bauru

Um homem de 53 anos morreu, no final da noite deste sábado (14), em um grave acidente envolvendo dois ônibus de turismo que saíram de Bauru com destino a Campos do Jordão e um carro na altura do quilômetro 278 mais 100 metros da rodovia Marechal Rondon (SP-300), em São Manuel (69 quilômetros de Bauru).

O acidente ocorreu por volta das 23h30. De acordo com informações do site da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), um GM Celta que trafegava pela contramão de direção em circunstâncias a serem esclarecidas colidiu frontalmente com um dos coletivos, onde estavam o motorista e 42 passageiros.

O segundo ônibus, também com 43 ocupantes, que seguia atrás, não conseguiu frear e atingiu a traseira do primeiro. O condutor do carro, de 53 anos, morador de São Manuel, teve o óbito constatado no local por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os ocupantes dos coletivos não se feriram.