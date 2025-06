Atletas da ABDA competem no Brasileiro Sub-18 em Cuiabá

A equipe de atletismo da ABDA participou, entre os dias 6 e 8 de junho, do Campeonato Brasileiro Sub-18, realizado na cidade de Cuiabá (MT). A competição aconteceu na pista de atletismo da UFMT. Giovanni Pereira da Silva obteve o melhor resultado da equipe ao conquistar a 5ª colocação nos 100 metros rasos. O atleta também competiu nos 200 metros, chegando às semifinais, mas não avançou à final. As atletas Lohayne de Oliveira e Laís Fernandes da Silva, ambas ainda pertencentes à categoria sub-16, competiram contra adversárias mais velhas. Lohayne ficou em 8º lugar nos 2.000 metros com obstáculos e em 12º nos 3.000 metros. Já Laís disputou os 800 metros, alcançando a 13ª colocação