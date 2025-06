Motociclista morre após colisão com placa em rodovia de Bocaina

Bocaina - Um motociclista de 27 anos morreu, nesta sexta-feira (13), após atingir uma placa de sinalização na altura do quilômetro 4 mais 500 metros do acesso Professor Benedito Montenegro (SPA 138/255), que liga Bocaina (69 quilômetros de Bauru) à rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255).

Segundo o registro policial, o acidente ocorreu por volta das 11h30. A vítima conduzia uma motocicleta Honda CG Titan 150 cinza, placas de Bocaina, quando, por motivos a ser esclarecidos, perdeu o controle da direção e atingiu uma placa de sinalização.

O motociclista foi socorrido em estado grave pela ambulância municipal e levado à Santa Casa de Jaú, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Científica foi acionada para a perícia no local e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

