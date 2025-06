Agudos é pioneira em programa de triagem auditiva com app da OMS

A Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) informou que a cidade é a primeira do Brasil a receber projeto inovador de saúde auditiva que utiliza o aplicativo HearWho, desenvolvido pela Organização Mundial da Saúde (OMS). A iniciativa, adaptada para o português por meio de parceria entre a Faculdade de Odontologia de Bauru (FOB-USP), a Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e a Universidade Federal da Paraíba (UFPB), tem Agudos como o primeiro município do país a implementar a ação em larga escala, envolvendo agentes comunitários e a população.

O lançamento oficial do aplicativo no Brasil ocorrerá em 27 de junho, em um evento online, marcando um avanço na identificação precoce de perdas auditivas. Segundo o Executivo de Agudos, a grande vantagem do HearWho é a acessibilidade. "Ele permite que qualquer pessoa realize o teste por meio de um smartphone, sem a necessidade de equipamentos caros ou profissionais altamente especializados. Se o resultado indicar possível perda auditiva, o usuário é orientado a procurar uma unidade básica de saúde para avaliação completa", conta.

Em Agudos, a triagem já foi realizada com profissionais de saúde e agentes comunitários, e está sendo expandida para a população. Aqueles que apresentaram alterações no teste inicial passaram por avaliação mais detalhada em uma unidade móvel. Além da triagem, o projeto inclui orientações sobre saúde auditiva, reforçando a importância da prevenção, já que a perda auditiva pode levar a complicações como isolamento social, depressão, quedas em idosos e até problemas cardiovasculares.