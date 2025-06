Visitantes com drogas no corpo são barradas no CPP II de Bauru

A Polícia Penal do Estado de São Paulo (PPESP) apreendeu drogas com duas mulheres que visitavam detentos no Centro de Progressão Penitenciária (CPP) “Dr. Eduardo de Oliveira Vianna”, no Complexo Penal de Bauru, no último domingo (8).

Duas esposas de sentenciados, de 20 e 36 anos, foram impedidas de entrar na unidade prisional após passarem pela revista via escâner corporal. O equipamento apontou imagens suspeitas nas regiões pélvica e torácica das mulheres.

Quando questionadas pelas policiais penais, elas acabaram confessando que ocultavam no corpo invólucros contendo maconha. Uma delas carregava 280 gramas da substância. Já a segunda foi flagrada com 465 gramas do entorpecente.