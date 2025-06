Acidentes com 6 veículos deixam 4 feridos em rodovia de Bauru

Dois acidentes diferentes, envolvendo ao todo seis veículos que seguiam sentido Trevo da Eny, resultaram em quatro pessoas feridas na manhã desta segunda-feira (2), nos quilômetros 229 e 230 da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-225), a Bauru-Jaú, na região entre o Jardim Tangarás e o Zoológico do município.

Conforme informações preliminares da Polícia Militar, no primeiro acidente, ocorrido no quilômetro 229, por motivos ainda a serem apurados, um Onix branco se envolveu em uma colisão com uma moto. Feridos, os condutores precisaram de assistência médica.

Enquanto equipes de resgate realizavam o atendimento, o motorista de um Kwid branco perdeu o controle da direção ao passar pelo local da batida e o carro capotou em direção ao canteiro central. Neste caso, o motorista também precisou ser socorrido.