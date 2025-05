Muralha Virtual ganha reforço de mais 18 câmeras em Botucatu

Botucatu (100 quilômetros de Bauru), que destacou-se por dois anos consecutivos como uma das cidades mais seguras do Brasil, está ampliando os serviços da Muralha Virtual com 18 novos dispositivos em fase de implantação. Com investimento de R$ 400 mil, resultado de emenda parlamentar, o município prevê instalar mais câmeras que filmam (PTZ) e também fazem as leituras de placas (LPR), totalizando 130 pontos de monitoramento locais.

Os novos equipamentos PTZ serão instalados no Distrito de Vitoriana; Distrito de César Neto; avenida Bento Lopes (Rubião Júnior); Praça Isaltino Pereira (Jardim Paraíso); avenida João Batista Carnieto com a rua Júlio Vaz de Carvalho (Jardim Continental); Praça Marina Passos (Vila Maria); Praça Paratodos; Ginásio Municipal; Praça Brasil Japão e na Pinacoteca Fórum das Artes.

Já as novas câmeras LPR reforçarão a segurança nas ruas Jaguaribe; João Passos; Amando De Barros; Curuzu e Major Matheus; na Praça Paratodos e na avenida Dom Lúcio (altura da Catedral de Sant'Ana). Atualmente, Botucatu conta com equipamentos de monitoramento instalados nas principais entradas e saídas da cidade, além de praças e prédios públicos.