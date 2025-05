Ex-servidor terá de devolver R$ 1,3 mi à Prefeitura de Mineiros

"O modus operandi do requerido, em regra, consistia em receber o pagamento da dívida em mãos após oferecer um desconto pelo 'pagamento à vista'. Paulo Rogério, então, emitia uma guia e recebia o valor do contribuinte, carimbando-a em sequência", informa o MP nos autos da ação.

Segundo os autos, Paulo Rogério Menezes cometeu as irregularidades quando atuava como lançador da prefeitura. Assim que os fatos foram descobertos, a administração registrou boletim de ocorrência (BO) e comunicou o MP, que instaurou inquérito civil para investigar os fatos. Conforme a Promotoria, as apurações revelaram que o funcionário público inseria dados falsos no sistema relativos a cancelamentos indevidos de débitos tributários da dívida ativa por "decisão administrativa", valendo-se de acessos e permissões inerentes ao exercício de suas funções.

Ex-servidor da Prefeitura de Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru) foi condenado em primeira instância nos autos de uma ação civil pública por improbidade administrativa a devolver R$ 1,3 milhão aos cofres municipais por, supostamente, inserir dados falsos no sistema informatizado do Executivo 3.830 vezes, entre os exercícios de 2013 e 2019, cancelando indevidamente débitos com o município para, de acordo com o Ministério Público (MP), possivelmente receber vantagens ilícitas de devedores. Ele também responde pelos fatos na esfera criminal.

De acordo com a Promotoria, o procedimento correto no caso de dívidas com a prefeitura seria a retirada de uma guia no Setor de Lançadoria para o posterior pagamento no caixa do Executivo. Depois, a guia paga e autenticada deve ser levada até a Lançadoria para o cancelamento do débito.

A atuação ilegal do servidor teria sido comprovada por meio de perícias em seu computador e em imagens do circuito interno de câmeras da repartição. Ele foi alvo de sindicância administrativa e a administração apurou que os cancelamentos indevidos de débitos chegaram a R$ 1,3 milhão.

Na decisão pela condenação do réu, proferida no último dia 19, além da devolução de R$ 1,3 milhão aos cofres municipais, em valores atualizados, a Justiça aplicou a ele penas de suspensão dos direitos políticos por 14 anos e de proibição de contratar com poder público pelo mesmo período.