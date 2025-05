Fim da picada mesmo

Depois, desdiz da absolvição de Lula, como se apurou, sua condenação havia sido feita sob encomenda. Faltou só endeusar o pérfido Sergio Moro, pois fosse nos EUA, pelo que fez ao país, já estaria sentenciado com prisão perpétua. Tem a pachorra de citar roubalheira de Lula, mas foge como o diabo da cruz de algo com seu mentor, Bolsonaro, este quase um presidiário.

Quero, citando só os pontos onde o missivista Roberto "general" Macedo, em sua réplica, publicada pelo JC em 16/05, demonstrar estar desconectado com algo dentro dos padrões normais de comportamento humano. Começa ele com algo sobre "aquela tendenciosa emissora apoiadora de falcatruas em troca de publicidade". Algo raso, sem sentido e demonstrando ele se informar só pelos seus meios, sem informar qual. Que raios de emissora seria essa? Ou melhor, não seria todas? Insinua eu ou sei lá quem ter medo de CTPS e se beneficiar da Lei Rouanet. Mais pífio ainda, algo só feito pelos mais extremados e repetidores da perfídia dos propagadores de fake news.

Como apregoava aos quatro ventos meu filósofo sempre de plantão, o boníssimo Vicente Matheus: "quem entra na chuva é pra se queimar". Sigo na mesma linha com algo de minha lavra: discutir com bolsonarista é o mesmo que enxugar gelo, nenhum proveito e avanço. Estes, como se percebe, em tudo que fazem, jogam pra confundir e, assim sendo, tentar desta forma amealhar adeptos. Comigo não cola.

Demonstra fazer parte do time dos que apunhalam o STF, preferindo um Tribunal de Exceção, ao estilo dos que tínhamos no regime militar, sem até habeas corpus - como Trump faz hoje com os EUA. Será estaria de acordo com os assassinatos de Lula, Alckmin e Xandão, e agora outro, o Zé Dirceu?

E não enxerga nada de produtivo na ida de Lula à China, quando este trouxe algo até então inimaginável. Se estivesse indo visitar os EUA de Trump, traria um sermão. Chamar a China hoje de "economia vermelha" é de uma tacanhice sem tamanho, além de profundo desconhecimento histórico. Quem vira as costas para ela hoje está fadado a patinar e caminhar para trás.

Depois, critica Janja, sendo ter sido ela a provocadora do Tik Tok vir até o Brasil e rever como age dentro das redes sociais. Ou seja, o que fez foi de um benefício sem proporções para a democratização dos meios de comunicação. Por fim, escreve de uma Anistia do passado, sendo que o Brasil por haver isentado torturadores e militares, gerou isso dos fardados se acharem o "Quarto Poder", quase sem limites. Tivéssemos colocado um freio neles lá atrás, hoje o país seria bem outro.