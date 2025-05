Conquis Cola aposta no sabor da infância para conquistar clientes

Lançada com o slogan "Feita para te conquistar", a linha Conquis Cola, da marca Conquista, chega ao mercado com uma proposta clara: resgatar o sabor que marcou gerações e se tornar parte dos momentos afetivos do cotidiano. Disponível nas versões cola tradicional, zero açúcar e mix lemon (com toque de limão), a bebida já tem seu espaço garantido nas prateleiras e entre os consumidores.

De acordo com Abílio Silva Filho, diretor comercial da marca, uma das ideias centrais da linha é criar um vínculo emocional com o público. Entre os destaques da linha, o zero açúcar tem chamado atenção do público. Segundo o executivo, é o sabor mais elogiado pelos consumidores.

“Recebemos muitos comentários positivos. Muita gente diz que, depois de experimentar o nosso zero, não consegue trocar para outra marca. É um produto que surpreende”, diz.

O sabor familiar e a leveza da fórmula também são pontos mencionados com frequência. Para Abílio, isso se deve ao cuidado em desenvolver uma bebida que remetesse ao que há de mais afetivo: a infância. “Tem gente que toma e fala: ‘esse gosto me lembra quando eu era criança’. Isso acontece porque a Bebidas Conquista tem mais de 60 anos de história e muitos adultos estão reencontrando agora seu sabor favorito da infância. Estamos vendendo mais do que refrigerante, estamos entregando memória”, comenta.

A versão mix lemon, com um toque cítrico, amplia o portfólio e busca atrair quem prefere refrescância e suavidade. “Ela foi pensada para quem quer uma experiência mais leve, sem abrir mão do sabor marcante da cola”, explica.

A Conquis Cola está disponível em mercados, padarias e pontos de venda em toda Bauru. Segundo a marca, quem prova, adota. “É comum ouvirmos que o consumidor trocou a marca favorita depois de experimentar a Conquista”, afirma o diretor.

Com linguagem simples e foco no afeto, a linha aposta na relação com o público como diferencial. “A Conquis Cola quer estar presente nos momentos reais, nas refeições em família, nos encontros sem pressa. Queremos ser uma marca que acompanha, que soma, que está ali”, resume Abílio.

A Conquista espera consolidar a linha como uma alternativa para quem busca sabor, nostalgia e conexão. “Mais do que conquistar paladares, queremos fazer parte das histórias”, finaliza.