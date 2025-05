Com filha no colo, mulher é agredida por ex com cabeçada em Bauru

Uma mulher de 22 anos procurou a Polícia Civil para denunciar que foi agredida pelo ex-companheiro, de 23 anos, com uma cabeçada no nariz, quando estava com a filha de 1 ano e 7 meses no colo, nesta sexta-feira (2), em Bauru.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a agressão ocorreu quando a vítima foi buscar a criança na casa do ex. A Polícia Militar (PM) chegou a ser acionada, mas ele fugiu.

Segundo a mulher, desde a separação do casal, no final de 2024, e o ajuizamento de uma ação de pensão alimentícia, ameaças e perseguições contra ela se tornaram frequentes.