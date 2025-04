Desembargador aposentado Carlos Paulo Travain morre em Bauru

Aos 84 anos, o desembargador aposentado Carlos Paulo Travain morreu na manhã deste sábado (26), em Bauru, onde estava internado há dez dias em um hospital particular em decorrência de pneumonia e infarto. Com participação muito ativa na comunidade local, antes de integrar o Tribunal de Justiça (TJ), foi também promotor.

Natural de Agudos, morava em Bauru desde a década de 1970, embora tenha atuado por anos na Capital paulista, onde construiu sólida carreira no sistema judiciário do Estado. Carlos Paulo Travain presidiu o Bauru Tênis Clube (BTC) e foi um dos precursores do Serpentário, um grupo de sócios e amigos que se reúne há décadas e agrega várias gerações.

Foi ainda um dos fundadores da Casa da Criança "Madre Maria Teodora Voiron", destaca o filho, o também promotor Carlos Paulo Travain Filho, ao ressaltar o comprometimento social do pai, que também deixa as irmãs Paula Cristina Travain, Juliana Travain Pagotto e Renata Maluf Travain Miguel, além da esposa Marta Lúcia Maluf Travain e nove netos.