Inadimplentes em Bauru devem em média R$ 7 mil, revela o Serasa

A Serasa lista sete passos aos quais os consumidores devem se atentar para não perder o controle sobre seus gastos. Os primeiros passos são listar todas as dívidas, com detalhamento dos valores e datas de vencimento das parcelas; categorizar as despesas mensais em essenciais, necessárias e supérfluas; e reservar uma quantia para quitar os débitos pendentes.

Depois, é importante negociar o pagamento junto aos credores e, se necessário, fazer um empréstimo bancário com juros menores para honrar dívidas com taxas maiores. Caso receber uma renda extra, antecipe o pagamento de parcelas para livrar-se da pendência mais rapidamente, inclusive com descontos. Por fim, vale a pena avaliar os motivos do endividamento e quais ações precisam ser adotadas para não retornar a esta situação no futuro.