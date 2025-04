Sub-15 busca liderança isolada e Sub-17 tenta 1ª vitória

As categorias de base Sub-15 e Sub-17 do Noroeste voltam a campo neste sábado (26), às 9h e às 11h, respectivamente, para enfrentar o Rio Claro pela 3.ª rodada do Campeonato Paulista. As partidas serão no Alfredo de Castilho e a entrada para assistir das arquibancadas é gratuita.

Os Norusquinhas estão no Grupo 5, ao lado de XV de Jaú, Ferroviária, Rio Claro, Matonense e Porto de Porto Ferreira.

Com 6 pontos em dois jogos, o Sub-15 é líder isolado e busca manter a boa fase com um novo triunfo. O Sub-17 tem um ponto em duas partidas, é o 4.º colocado e lutará para vencer a primeira no estadual.