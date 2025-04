Em Bauru, Major Mecca defende GCM e reformas processuais e penais

"O ladrão sabe que, se for preso roubando, empunhando um fuzil, ele não passa mais de 8 meses dentro da cadeia, porque é beneficiado pela progressão de regime. Isso precisa acabar e os criminosos precisam cumprir pena na totalidade, no regime fechado, sem progressão e sem visita íntima", acrescenta.

Mecca acredita que, dentro da reforma que propõe, a GCM cumpriria um papel importante. "As GCMs contribuem com as polícias estaduais no controle dos indicadores criminais. Da mesma forma que cada estado tem sua característica, os municípios também têm suas particularidades", explica.

Mesmo com a sensação de insegurança, o deputado avalia que o governador Tarcísio Freitas (Republicanos) e seu secretário de segurança Guilherme Derrite (PL) têm exercido uma gestão positiva no setor.