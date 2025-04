Mais 3 morrem por dengue em Bauru, que registra 6 óbitos em 2025

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Saúde Coletiva, informou o registro de mais três mortes por dengue em Bauru. Desta forma, a cidade contabiliza seis óbitos em decorrência da doença em 2025, até o momento, além de 7.513 casos e outros 2.508 suspeitos, em investigação, segundo o Painel de Arboviroses do Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde do governo do Estado.

Entre as vítimas fatais mais recentes, há uma mulher de 84 anos, que morreu em 12 de abril; uma mulher de 75 anos, cujo óbito ocorreu em 8 de abril; e um homem de 70 anos, que perdeu a vida no dia 5 do mesmo mês. Os três pacientes não tinham comorbidades.

Em nota, a pasta lamentou os óbitos e se solidarizou com familiares e amigos das vítimas. Além delas, também morreram por dengue neste ano uma jovem de 23 anos sem comorbidades, em 22 de março; um homem de 83 anos sem comorbidades, em 6 de março; e uma mulher de 75 anos que possuía doença autoimune, no dia 2 do mesmo mês.