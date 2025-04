Luedji Luna canta Sade no Sesc Bauru

Na noite deste sábado (26), às 20h, o ginásio do Sesc Bauru torna-se palco de um show homenagem: "Luedji Luna canta Sade". Os ingressos estão à venda.

A cantora e compositora baiana Luedji Luna explora seu lado intérprete e apresenta releituras do repertório da cantora Sade, reconhecida por sucessos como Smooth Operator, No Ordinary Love e By Your Side. A proposta do show é celebrar a obra da cantora que influenciou gerações com sua estética musical refinada e letras introspectivas.

Luedji Luna é uma das vozes da música brasileira contemporânea. A artista vem se destacando pela abordagem poética e social de suas composições, que transitam entre MPB, jazz, ritmos africanos e eletrônicos. Seu trabalho aborda temas como identidade, negritude, espiritualidade e relações pessoais. Com o disco Bom Mesmo é Estar Debaixo D'Água (2020), foi indicada ao Grammy Latino na categoria "Melhor Álbum de Música Popular Brasileira".