Sebrae capacita empreendedores de Reginópolis

O consumo de doces registrou aumento e o mercado abre um leque para a sua comercialização, abrangendo desde confeitarias até segmento de festas. Para promover a capacitação dos profissionais do setor, o Sebrae-SP promove em Reginópolis (70 quilômetros de Bauru), de 29 de abril a 9 de maio, das 18h às 22h, o curso "Aprenda a fabricar e vender docinhos para festas".

A capacitação será no Cras, na rua Agda Martins Piqueira, 215. As inscrições devem ser feitas presencialmente no Sebrae Aqui do município, que fica no prédio da Prefeitura, na rua Abraão Ramos, 327, Centro. A iniciativa é uma parceria entre Sebrae-SP, Prefeitura de Reginópolis e Senai. Dividido em duas etapas, o curso equilibra teoria e prática, abordando desde a gestão do negócio até a produção e venda dos docinhos.