Campanha da gripe em Botucatu atinge só 11% da população alvo

A Secretaria de Saúde de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) informou nesta terça-feira (22) que apenas 11% da população alvo se vacinou contra a influenza desde o início da campanha, em 7 de abril. A pasta ressalta que a imunização é importante para reduzir as complicações, internações e a mortalidade decorrentes de infecções pelo vírus.

Nesta fase, podem tomar a vacina crianças de 6 meses a 6 anos, gestantes, maiores de 60 anos, puérperas, trabalhadores da saúde, quilombolas, indígenas, pessoas em situação de rua, professores, profissionais das forças de segurança e forças armadas, pessoas com deficiência, caminhoneiros, trabalhadores de transporte e dos Correios, funcionários do sistema prisional, detentos, adolescentes que cumprem medidas socioeducativas e pessoas com doenças crônicas.