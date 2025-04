Plano Diretor: Fipe apresenta diagnóstico e mapas nesta quinta

Na sequência, acontece também a primeira oficina técnica presencial dirigida aos membros do Conselho do Município e delegados dos setores de planejamento.

O público poderá acompanhar a reunião no canal da Prefeitura de Bauru no YouTube (acesse pelo QR Code nesta página).

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Planejamento (Seplan), promove reunião virtual nesta quinta-feira (24), a partir das 19h, para apresentar diagnóstico e cartografia atualizados no âmbito da atualização do Plano Diretor, tarefa para a qual a administração contratou a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O diagnóstico e a cartografia agora atualizados concluem a segunda etapa da revisão do Plano Diretor. Estes documentos resultam de estudos e levantamentos de dados socioeconômicos e físico-territoriais disponibilizados por fontes oficiais e pelo banco de dados da prefeitura. Juntos, permitem uma leitura do território frente às dinâmicas socioeconômica e espacial pelas quais o município tem passado nos últimos 10 anos.

PROCESSO PARTICIPATIVO

Concluída esta etapa, os passos seguintes já incluem a fase propositiva do trabalho, com apresentação das propostas preliminares de revisão do Plano Diretor e da LUOS. Estas propostas serão consolidadas após avaliação das contribuições da população vindas de formulário eletrônico e das oficinas técnicas e audiências públicas previstas para ocorrerem em setembro.