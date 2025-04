O gato e o rato

Parabenizo o JC, através de João Jabbour e os demais funcionários, enquanto existir no papel vou continuar sendo assinante e leitor.

Aproveito para comentar aqui sobre a opinião do dia 15 deste mês, onde o insistente Paulo 'News' Panossian escreveu que é contra a Anistia e que o ex-presidente Bolsonaro tentou dar um golpe de Estado.

Acredito que o Paulo não seja e nem more em Bauru, porque nunca escreveu nada sobre a Terra Branca e a Sem Limites e como ele fez o "L", mas creio que se arrependeu, então que continue acompanhando as mazelas do desgoverno atual e bote a boca no trombone também, porque ultimamente virou uma briga de gato e rato.