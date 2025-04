Justiça concede liminar para funcionários da Inovarte 

Em nota encaminhada ao JC, a Metal Bauru destaca que as medidas são “fundamentais para assegurar a subsistência dos envolvidos enquanto aguardam a regularização da situação trabalhista”.

A juíza do Trabalho Elen Zoraide Modolo Juca concedeu uma liminar que habilita os funcionários da Inovarte a receberem o seguro-desemprego e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). A decisão ocorreu em audiência realizada na manhã desta quarta-feira (23).

Conforme o JC noticiou, no dia 24 de março os trabalhadores da empresa Inovarte chegaram no local e encontraram uma fábrica vazia. O patrão também desapareceu, junto com os maquinários, computadores e demais equipamentos da empresa.