Acidente com bitrem provoca congestionamento na Marechal Rondon

Um acidente com uma carreta bitrem provocou um longo congestionamento de veículos na rodovia Marechal Rondon (SP-300), em Agudos (13 quilômetros de Bauru), no fim da manhã deste domingo (20). O caminhão ficou atravessado na pista na altura do quilômetro 327 mais 900 metros, no sentido Interior-Capital, por cerca de 30 minutos. Ninguém ficou gravemente ferido.

Segundo informações prestadas pela Polícia Rodoviária, o bitrem sem carga trafegava no sentido Capital-Interior. O condutor alegou que sofreu um mau súbito e perdeu o controle do veículo, que invadiu o canteiro central, atravessou a rodovia no sentido oposto, chocou-se na defensa metálica e caiu parcialmente em um barranco.

Ao cruzar a pista, a carreta acabou atingindo um HB20 que transitava no sentido Interior-Capital. Desgovernado, o automóvel, onde estavam um casal e sua filha, acabou caindo na canaleta de escoamento de água do canteiro central. O caminhoneiro sofreu ferimentos leves, mas ele e os ocupantes do HB20 passam bem.