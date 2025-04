Com bebê no colo, homem agride companheira e é preso em Bauru

Segundo a vítima, ele só parou de machucá-la, contudo, quando foi buscar uma faca na cozinha e ela conseguiu se trancar no quarto com a criança. A Polícia Militar foi acionada por vizinhos e, ao chegar na casa, localizada no Jardim Carolina, ouviu a versão de ambos.

Com um bebê no colo, um homem de 30 anos agrediu a socos a companheira e foi preso em flagrante na noite desta sexta-feira (18) em Bauru. O autor ainda destruiu diversos móveis da residência onde o casal vivia, alegando que promoveu a quebradeira para não continuar descontando sua ira na mulher, de 45 anos.

Naquele momento, o homem estava com o filho no colo e a mãe tentou pegar a criança, porém, relata que passou a ser agredida com tapas. A filha adolescente da mulher tentou impedir a ação e também foi atingida com um tapa.

O autor, então, colocou o filho no chão e teria pressionado a companheira contra a parede, desferindo socos em seu rosto. A mulher descreve que, quando ele foi até a cozinha para pegar uma faca, ela correu e se trancou no quarto com a criança.

Já a adolescente saiu na rua para pedir ajuda. O agressor danificou diversos móveis e objetos da residência e foi preso em flagrante quando a PM chegou. Não ofereceu resistência e relatou que a briga começou quando sua companheira perguntou se ele estava com outra mulher antes de chegar em casa.